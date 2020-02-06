Британские ученые выяснили, сколько женщин недовольны формой и размером своей груди
Специалисты из британского университета Англия-Раскин провели опрос и узнали, как женщины относятся к своей груди. Всего лишь треть была довольна своими формами.
Ученые опросили около 20 тыс. женщин возрастом от 19 до 94 лет из различных стран. Специалисты интересовались, довольны ли участницы своей грудью. Оказалось, что большинству из опрашиваемых не нравится размер и форма своего бюста. Практически 10 тыс. заявили, что они хотели бы изменить и увеличить грудь, а около 23% - уменьшить. Немного больше, 30 процентов женщин, заявили, что они довольны своими формами и ничего менять не хотят.
Специалисты считают, что переживания из-за груди связаны с возрастом участниц опроса. Скорее всего, материнство принуждает женщин оценивать этот орган функционально, а не эстетически.
Ученые опросили около 20 тыс. женщин возрастом от 19 до 94 лет из различных стран. Специалисты интересовались, довольны ли участницы своей грудью. Оказалось, что большинству из опрашиваемых не нравится размер и форма своего бюста. Практически 10 тыс. заявили, что они хотели бы изменить и увеличить грудь, а около 23% - уменьшить. Немного больше, 30 процентов женщин, заявили, что они довольны своими формами и ничего менять не хотят.
Специалисты считают, что переживания из-за груди связаны с возрастом участниц опроса. Скорее всего, материнство принуждает женщин оценивать этот орган функционально, а не эстетически.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 09:06