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Стас Садальский рассказал о белорусских родителях скончавшегося актера Кирка Дугласа

Российский актер Стас Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram часто балует подписчиков интересными фактами и рассказами из мира шоу-бизнеса. В этот раз артист рассказал о своем легендарном коллеге из Голливуда – актере Кирке Дугласе, скончавшемся на 104-м году жизни. По утверждению Садальского, легендарный Спартак из одноименной картины имеет белорусские корни.
Стас Садальский рассказал о белорусских родителях скончавшегося актера Кирка Дугласа

«Миру он известен как Кирк Дуглас – актер из Голливуда. На самом деле он был Изей Демским», - подчеркнул Садальский в своей публикации, сопроводив ее фотографией знаменитого артиста. По словам российского актера, некоторые цитаты отца Майкла Дугласа были довольно точными. «То, что люди считают ошибкой, часто таковым не является», - приводит одну из цитат знаменитого артиста автор публикации.

Стоит отметить, что за свою многолетнюю карьеру в кино Кирк Дуглас сыграл роли более чем в сотне фильмов. Кроме всего прочего, миру он также известен как филантроп и писатель. А его не менее знаменитый сын Майкл Дуглас после смерти родителя отметил, что Дуглас-старший останется в сердцах многих людей человеком, который всегда был готов отстаивать свои убеждения, при этом, оставался максимально справедливым к окружающим.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:41

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