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Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего помощника

Известная российская актриса Наталья Бочкарева недавно снова оказалась в центре внимания, появившись на премьере картины «Джентльмены» в сопровождении спутника, тогда же поклонники заметили на безымянном пальце знаменитости кольцо. Как выяснилось позднее, звезда популярного ситкома «Счастливы вместе» вышла замуж.
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего помощника

Как пишет «Комсомолка» со ссылкой на близкую подругу актрисы, она действительно вышла замуж. Супруга артистки зовут Роман, кроме того, как утверждают знакомые новоиспеченной пары, мужчина работает помощником Натальи Бочкаревой в ее актерской школе. Более того, если верить словам источника, пара сочетала себя узами брака уже довольно давно – около года тому назад. При этом сообщается, что со своим новым супругом актриса не только расписалась в ЗАГСе, но еще и обвенчалась в церкви.

По некоторым данным, Бочкарева состоит в отношениях с Романом еще с 2018 года. Пара вместе проживает в столичной квартире артистки вместе с ее детьми от прежнего брака с адвокатом Николаем Борисовым. Официальные же представители артистки пока отказываются комментировать информацию о ее личной жизни, поэтому считать данные о замужестве Натальи Бочкаревой подтвержденными пока нельзя.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:28

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