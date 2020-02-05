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Сергей Безруков покатал детей по снегу на ватрушке

Сергей Безруков на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором катает детей, Марию и Степана, по снегу на ватрушке. Самое примечательное, что актёр успевает уделять время не только работе, но и семье.

Российский актёр драматического театра и кино Сергей Безруков является счастливым мужем и отцом. Совместно с любимой супругой — режиссёром Анной Матисон, он воспитывает 3-летнюю дочь Марию и годовалого сына Степана. Театральный режиссёр очень любит своих малышей и всегда с любовью и удовольствием рассказывает о них в своём микроблоге. К тому же, зачастую его стимулируют добрые комментарии от поклонников к постам о дочери и сыне. Так, недавно Безруков рассказал о зимней прогулке по снегу сквозь зелёную траву. Радостные лица малышей у него получилось заснять на камеру смартфона. Он также показал селфи на фоне зимнего пейзажа.

«Мороз и солнце. Сегодня был сказочный день. И даже снег шёл пушистый. Как в детстве. Говорят, растает снова. Но хоть пару дней. Нагулялись. Впереди гастроли и начало новых съёмок. Заряжаемся, дорогие мои, хорошие!» - подписал снимок Сергей Безруков.


Поклонники, в свою очередь, отметили, что актёр прекрасно выглядит и отлично передал атмосферу морозного утра. «Очень красивый кадр, атмосферно», «Спасибо что не даёте нам грустить а заряжаете нас позитивом», «Прекрасный пейзаж, очень красивый», «Вы свежий такой как воздух в горах, великолепно выглядите», - прокомментировали фото подписчики.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:52

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