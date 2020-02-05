АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Комитет спорта Санкт-Петербурга надеется на нормализацию ситуации в мире в связи с коронавирусом до начала Евро-2020

Летом в России пройдёт Евро-2020. Комитет спорта Санкт-Петербурга надеется на нормализацию возникшей ситуации в мире, связанной с коронавирусом.

В настоящий момент неизвестно, как скоро нормализуется эпидемия, протекающая в Китае. Ситуация, связанная с коронавирусом, многих беспокоит. Уже сейчас нужно думать о возможных последствиях, а также предпринимать меры на будущее. Речь идёт в том числе и о спортивных соревнованиях. В России этим летом должен пройти Евро-2020 и пока неизвестно, смогут ли болельщики посетить российские города, чтобы поддержать свои команды. Евгения Лапина, главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, надеется, что до начала матчей болезнь удастся победить, и ничего не испортит праздник, сообщает Nation News.

Отмечается, из-за коронавируса уже пришлось отменить некоторые спортивные мероприятия, в том числе и очередной этап гоночного чемпионата Формула Е. Гран При Китая среди автомобилей класса Формула-1, который пройдёт 19 апреля, пока сохранён в календаре чемпионата. Решение о его судьбе будет принято позже.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые полагают, что «разговоры» пингвинов напоминают человеческое…
Сергей Безруков покатал детей по снегу на…
В Сети разместили первые фотографии Xiaomi Redmi Note…
Комитет спорта Санкт-Петербурга надеется на нормализацию ситуации в мире в связи с коронавирусом до начала…
Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние…
Xiaomi представила новый зарядный блок для устройств на Android ноутбуков…
Видеосервис Start снимет сериал по мотивам…
Компания Neuralik под руководством Илона Маска займется разработкой…
Скончался один из создателей сериала "МЭШ" Джин…
Фонд Билла Гейтса выделит до 100 миллионов долларов на борьбу с…
Дизайнер Жан-Поль Готье сошьет для Ольги Бузовой костюмы к ее новому…
В Сети появились фото 7-местного Chery Tiggo…
Дочь Ксении Бородиной Теона не слушает родителей и подвергает свою жизнь…
В Череповце полицейского обвиняют в нанесении битой тяжких телесных повреждений супругу…
Ксения Бородина устроила для сына Курбана Омарова в день рождения семейный ужин в…
Беспилотный автомобиль Nissan LEAF побил в Великобритании рекорд автономной…
Светлана Лобода опубликовала фото с младшей дочерью…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая напала на Евгения Ромашова во время…
В Китае назвали преимущества российского истребителя J-20 над F-35…
Мать Иосифа Оганесяна оказалась под капельницей на фоне переживаний из-за развода сына с Сашей…
Адвокат Сергей Жорин обратился в полицию, чтобы признать брак Дмитрия Иванова…
Турция в 2023 году может начать выпуск собственного…
Прорвавшуюся на Первый канал телеведущую Ксению Собчак уличили в…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина назвала Андрея Малахова “настоящим…
Противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon ВМС США получит новое…
"Попросила прислать список вопросов": Ирина Шихман объяснила отказ Ксении Собчак придти на ее…
Подтверждена способность китайского коронавируса передаваться от матери к…
"Народной героиней не считаю": Блогер Ида Галич высказалась о творчестве Ольги…
Просмотреть все новости