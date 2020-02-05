Комитет спорта Санкт-Петербурга надеется на нормализацию ситуации в мире в связи с коронавирусом до начала Евро-2020
Летом в России пройдёт Евро-2020. Комитет спорта Санкт-Петербурга надеется на нормализацию возникшей ситуации в мире, связанной с коронавирусом.
В настоящий момент неизвестно, как скоро нормализуется эпидемия, протекающая в Китае. Ситуация, связанная с коронавирусом, многих беспокоит. Уже сейчас нужно думать о возможных последствиях, а также предпринимать меры на будущее. Речь идёт в том числе и о спортивных соревнованиях. В России этим летом должен пройти Евро-2020 и пока неизвестно, смогут ли болельщики посетить российские города, чтобы поддержать свои команды. Евгения Лапина, главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, надеется, что до начала матчей болезнь удастся победить, и ничего не испортит праздник, сообщает Nation News.
Отмечается, из-за коронавируса уже пришлось отменить некоторые спортивные мероприятия, в том числе и очередной этап гоночного чемпионата Формула Е. Гран При Китая среди автомобилей класса Формула-1, который пройдёт 19 апреля, пока сохранён в календаре чемпионата. Решение о его судьбе будет принято позже.
В настоящий момент неизвестно, как скоро нормализуется эпидемия, протекающая в Китае. Ситуация, связанная с коронавирусом, многих беспокоит. Уже сейчас нужно думать о возможных последствиях, а также предпринимать меры на будущее. Речь идёт в том числе и о спортивных соревнованиях. В России этим летом должен пройти Евро-2020 и пока неизвестно, смогут ли болельщики посетить российские города, чтобы поддержать свои команды. Евгения Лапина, главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, надеется, что до начала матчей болезнь удастся победить, и ничего не испортит праздник, сообщает Nation News.
Отмечается, из-за коронавируса уже пришлось отменить некоторые спортивные мероприятия, в том числе и очередной этап гоночного чемпионата Формула Е. Гран При Китая среди автомобилей класса Формула-1, который пройдёт 19 апреля, пока сохранён в календаре чемпионата. Решение о его судьбе будет принято позже.
Спорт
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:34