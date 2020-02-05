Видеосервис Start снимет сериал по мотивам «Текста»

По словам создателя нашумевшей ленты, соответствующая идея возникла у него в ходе съёмок. Как сказал сценарист, у «Текста» появилось много поклонников, которые будут рады посмотреть сериал и взглянуть шире на судьбу главного персонажа. Новая работа будет состоять из 5 серий, однако точная дата выхода пока неизвестна. Также режиссёр добавил, что многие эпизоды будут по-другому смотреться в сериале из-за иного монтажа.Сооснователь Start отметил, что видеосервис полностью покроет затраты на производство. Кинолента «Текст» снята по мотивам романа Дмитрия Глуховского. Она вышла в прокат в октябре и уже успела окупить бюджет, став одним из самых кассовых фильмов России прошлого года. Данная работа получила 4 премии «Золотой орел».