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Видеосервис Start снимет сериал по мотивам «Текста»

На видеосервисе Start покажут сериал по мотивам недавно вышедшего фильма «Текст». Проект представят в этом году, о чем сообщил режиссёр картины Клим Шипенко.
Видеосервис Start снимет сериал по мотивам «Текста»

По словам создателя нашумевшей ленты, соответствующая идея возникла у него в ходе съёмок. Как сказал сценарист, у «Текста» появилось много поклонников, которые будут рады посмотреть сериал и взглянуть шире на судьбу главного персонажа. Новая работа будет состоять из 5 серий, однако точная дата выхода пока неизвестна. Также режиссёр добавил, что многие эпизоды будут по-другому смотреться в сериале из-за иного монтажа.

Сооснователь Start отметил, что видеосервис полностью покроет затраты на производство. Кинолента «Текст» снята по мотивам романа Дмитрия Глуховского. Она вышла в прокат в октябре и уже успела окупить бюджет, став одним из самых кассовых фильмов России прошлого года. Данная работа получила 4 премии «Золотой орел».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:13

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