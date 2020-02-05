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Дизайнер Жан-Поль Готье сошьет для Ольги Бузовой костюмы к ее новому турне

Дизайнер Жан-Поль Готье, известный сотрудничеством с такими звездами мирового уровня, как Мадонна и Кайли Миноуг, назвал телеведущую и певицу Ольгу Бузову совершенной, а также признался, что сошьет новые костюмы для ее турне.
Дизайнер Жан-Поль Готье сошьет для Ольги Бузовой костюмы к ее новому турне

О встрече с дизайнером Жаном-Полем Готье Ольга Бузова рассказала в своем микроблоге в Instagram. Певица отметила, что гуру моды прибыл в Москву на свою выставку Fashion Freack Show, которая будет проходить с 6 по 16 февраля. Перед мероприятием дизайнер согласился на большую пресс-конференцию, а также побеседовал со звездой проекта "Дом-2", дав интервью для ее YouTube-канала.

Позже Ольга Бузова рассказала, что проговорила с Готье больше часа, он признался ей в любви, а затем согласился создать коллекцию костюмов для ее будущего турне. Также звезда добавила, что она стала первым российским артистом, кто удостоился такой чести.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:59

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