Дизайнер Жан-Поль Готье сошьет для Ольги Бузовой костюмы к ее новому турне





О встрече с дизайнером Жаном-Полем Готье Ольга Бузова рассказала в своем микроблоге в Instagram. Певица отметила, что гуру моды прибыл в Москву на свою выставку Fashion Freack Show, которая будет проходить с 6 по 16 февраля. Перед мероприятием дизайнер согласился на большую пресс-конференцию, а также побеседовал со звездой проекта "Дом-2", дав интервью для ее YouTube-канала.Позже Ольга Бузова рассказала, что проговорила с Готье больше часа, он признался ей в любви, а затем согласился создать коллекцию костюмов для ее будущего турне. Также звезда добавила, что она стала первым российским артистом, кто удостоился такой чести.