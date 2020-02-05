Дочь Ксении Бородиной Теона не слушает родителей и подвергает свою жизнь опасности





Процесс снимала сама Ксения Бородина, после чего показала в разделе Stories в Instagram видеоролик. В кадре Курбан Омаров ругает девочку, однако она не слушается, после чего бизнесмен обращается к супруге, чтобы Бородина повлияла на ребенка. Тем не менее, звезда продолжила снимать дочь.Хотя машина ехала на небольшой скорости, отметили поклонники Ксении Бородиной, Теона явно подвергает себя опасности, ведь может в любой момент упасть головой вниз. То, что девочка не слушает родителей, может в итоге плохо закончиться.