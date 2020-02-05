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Ксения Бородина устроила для сына Курбана Омарова в день рождения семейный ужин в пиццерии

Ксения Бородина и Курбан Омаров устроили для сына бизнесмена по имени Омар семейный ужин в честь дня рождения. Поклонники отметили, что для своих дочерей Маруси и Теоны звезда обычно тратит намного большие суммы на празднование.
Ксения Бородина устроила для сына Курбана Омарова в день рождения семейный ужин в пиццерии

Как известно, для дочерей Теоны и Маруси Ксения Бородина не жалеет ничего. На празднование дней рождения девочек телеведущая проекта "Дом-2" тратит миллионы, устраивая роскошные вечеринки, обычно тематические. Тем не менее, для сына своего мужа Курбана Омарова знаменитость устроила более скромное торжество. Недавно у мальчика тоже был день рождения, вместе с отцом и его семьей он отправился в пиццерию, где дети смогли сами приготовить пиццу.

В качестве подарка сыну Курбана Омарова отец и Ксения Бородина подарили по смартфону, что дало поклонникам ощущение, будто супруги не согласовали выбор заранее. Многие решили, что это был просто семейный ужин, а вот настоящий праздник с друзьями еще у мальчика впереди. Тем не менее, помнят пользователи Сети и то, что Курбан Омаров прежде пропускал день рождения сына, так как был за границей вместе с Ксенией Бородиной и дочерьми.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:41

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