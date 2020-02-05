Скончался один из создателей сериала "МЭШ" Джин Рейнольдс





Широкой аудитории Джин Рейнольдс знаком в первую очередь в качестве одного из создателей сериала об армейских медиках времён войны во Вьетнаме. Проект "МЭШ" стал очень известен не только на территории США, но и за его пределами. Также знаменитость известна своими ролями, среди которых большую славу снискала многосерийная драма "Лу Грант". Известно, в качестве актёра часто появлялся на больших и малых экранах и даже в преклонном возрасте, но чаще всего зрители видели актёра в камео. Сделал успешную карьеру Джин Рейнольдс и в качестве режиссёра сериалов. Его 11 раз номинировали на премию "Эмми" и в 6 случаях приз доставался ему. Кроме того, кинодеятель занимал пост главы Гильдии режиссёров Америки, возглавляя организацию с 1993 по 1997 годы.В настоящий момент причина кончины звезды американского телевидения не озвучена. По некоторым данным, Джин Рейнольдс за несколько дней до ухода из жизни был доставлен в медучреждение в связи с проблемами с сердцем.