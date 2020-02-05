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Звезда «Дом-2» Юлия Белая напала на Евгения Ромашова во время застолья

Участницу скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Юлию Белую обвинили в пристрастии к алкогольным напиткам. Девушка прямо во время общего праздника напала на своего молодого человека Евгения Ромашова.

Звезда «Дом-2» Юлия Белая напала на Евгения Ромашова во время застолья

Известно, что Инцидент произошел прямо во время вечеринки, которая проходила на телестройке. Ко всему Юлия в адрес своего возлюбленного сказала много нецензурных слов.

Ромашов изначально пытался успокоить свою девушку, но потом закинул ее на плечо и, видимо, случайно ударил головой о дверной проем. Все зрители, которые уже успели увидеть это видео, были повергнуты в шок. Они отметили, что участницу «Дом-2» Юлию Белую просто необходимо выгнать с проекта за подобное поведение.


Помимо этого, писали обращения к Евгению Ромашову. Они отмечали, что ему нужно бросить Юлию Белую, потому что она ему не пара. Стоит отметить, что после такого поведения участница «Дом-2» Юлия Белая у многих пользователей Сети вызвала отвращение.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:33

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