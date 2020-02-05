Звезда «Дом-2» Юлия Белая напала на Евгения Ромашова во время застолья
Участницу скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Юлию Белую обвинили в пристрастии к алкогольным напиткам. Девушка прямо во время общего праздника напала на своего молодого человека Евгения Ромашова.
Известно, что Инцидент произошел прямо во время вечеринки, которая проходила на телестройке. Ко всему Юлия в адрес своего возлюбленного сказала много нецензурных слов.
Ромашов изначально пытался успокоить свою девушку, но потом закинул ее на плечо и, видимо, случайно ударил головой о дверной проем. Все зрители, которые уже успели увидеть это видео, были повергнуты в шок. Они отметили, что участницу «Дом-2» Юлию Белую просто необходимо выгнать с проекта за подобное поведение.
Помимо этого, писали обращения к Евгению Ромашову. Они отмечали, что ему нужно бросить Юлию Белую, потому что она ему не пара. Стоит отметить, что после такого поведения участница «Дом-2» Юлия Белая у многих пользователей Сети вызвала отвращение.
Известно, что Инцидент произошел прямо во время вечеринки, которая проходила на телестройке. Ко всему Юлия в адрес своего возлюбленного сказала много нецензурных слов.
Ромашов изначально пытался успокоить свою девушку, но потом закинул ее на плечо и, видимо, случайно ударил головой о дверной проем. Все зрители, которые уже успели увидеть это видео, были повергнуты в шок. Они отметили, что участницу «Дом-2» Юлию Белую просто необходимо выгнать с проекта за подобное поведение.
Помимо этого, писали обращения к Евгению Ромашову. Они отмечали, что ему нужно бросить Юлию Белую, потому что она ему не пара. Стоит отметить, что после такого поведения участница «Дом-2» Юлия Белая у многих пользователей Сети вызвала отвращение.