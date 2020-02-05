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В Сети разместили первые фотографии Xiaomi Redmi Note 9

Поклонники компании Xiaomi жалуются, что множество дешевых моделей очень похожи между собой, в связи с чем представители решили видоизменить дизайн нового смартфона. Первые снимки Redmi Note 9 доступны к просмотру в Сети.

На этот раз утечка информации произошла от инсайдера под ником @_the_tech_guy. Он разместил в своем аккаунте вероятные эскизы нового смартфона Xiaomi. Если верить опубликованным фотографиям, на них изображен аппарат с лицевой панелью, в которой можно рассмотреть достоинства большого количества других мобильных устройств корпорации. На одном из сюжетов, которым поделился пользователь Сети, в левом углу дисплея находится вырез, а в нем скрыта селфи-камера. Грани пока что не очень заметны, однако это не такая уж и отрицательная сторона будущего Redmi Note 9.

На нижней панели инженеры сделали вырез под динамик, еще один с декоративной решеткой и гнездо USB-C для зарядки телефона и передачи данных через кабель. На левой боковой грани размещен слот для установки сим-карты и клавиша, о функции которой пока ничего не известно. Возможно, она будет применяться для активации голосового помощника.

На правой грани Redmi Note размещены кнопки, регулирующие громкость и отвечающие за включение смартфона. На задней панели гаджета находится основная камера с 3 датчиками. Там же присутствуют дактилоскопический сканер и светодиодная вспышка. Показ девайса должен состоятся в этом или следующем месяце.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:51

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