Мать Иосифа Оганесяна оказалась под капельницей на фоне переживаний из-за развода сына с Сашей Черно
Мать участника проекта "Дом-2" Иосифа Оганесяна Репсима Оганесовна оказалась под капельницами из-за переживаний по поводу развода своего сына с возлюбленной Сашей Черно. Женщина отметила, она изо всех сил старается помирить супругов, но у нее пока это не получается.
Несколько дней назад участница проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что не выдержала, и они с Иосифом Оганесяном подают на развод. Будущая мамочка обижена и расстроена, что возлюбленный ее не понимает и не хочет меняться, она уже готовится стать матерью-одиночкой и воспитывать будущего ребенка одна.
Иосиф Оганесян, в свою очередь, сильно переживает по поводу происходящего, он дал себе месяц, чтобы помириться с супругой, иначе покинет реалити-шоу "Дом-2" навсегда. Как оказалось, за влюбленных переживают и их родственники. Бабушка Саши Черно Надежда Васильевна отметила, что не хочет, чтобы внучка воспитывала ребенка одна, ведь сейчас это очень тяжело. Девушка закончила учебу, пошла работать, но жилья у нее и мужа как не было, так и нет. После рождения ребенка в семье появятся большие расходы, она уже ничем не сможет помочь Саше Черно, ведь стара и ноги у нее больные. Все, что сможет бабушка - это нянчить и смотреть за ребенком, но купить жилье сложно, более того, она хочет, чтобы влюбленные помирились.
Мать Иосифа Оганесяна Репсима Оганесовна признается, из-за переживаний после последних событий у нее начались проблемы со здоровьем. Она хочет, чтобы дети помирились, ведь развод - самое легкое, что можно сделать, а вот сохранить семью может не каждый. Она добавила, что звала Сашу Черно к ним на неделю вместе с мужем, но она не хочет. Почему девушка приняла отрицательное решение, родные Оганесяна не понимают, ведь ее всегда принимали тепло и по-семейному.
На данный момент Репсима Оганесовна не может приехать в Периметр, так как ходит на капельницы, а отцу Иосифа Оганесяна и вовсе не рассказывает про развод, потому что для него это будет очень серьезный удар. Пока женщина надеется, что влюбленные все же смогут найти общий язык.
Несколько дней назад участница проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что не выдержала, и они с Иосифом Оганесяном подают на развод. Будущая мамочка обижена и расстроена, что возлюбленный ее не понимает и не хочет меняться, она уже готовится стать матерью-одиночкой и воспитывать будущего ребенка одна.
Иосиф Оганесян, в свою очередь, сильно переживает по поводу происходящего, он дал себе месяц, чтобы помириться с супругой, иначе покинет реалити-шоу "Дом-2" навсегда. Как оказалось, за влюбленных переживают и их родственники. Бабушка Саши Черно Надежда Васильевна отметила, что не хочет, чтобы внучка воспитывала ребенка одна, ведь сейчас это очень тяжело. Девушка закончила учебу, пошла работать, но жилья у нее и мужа как не было, так и нет. После рождения ребенка в семье появятся большие расходы, она уже ничем не сможет помочь Саше Черно, ведь стара и ноги у нее больные. Все, что сможет бабушка - это нянчить и смотреть за ребенком, но купить жилье сложно, более того, она хочет, чтобы влюбленные помирились.
Мать Иосифа Оганесяна Репсима Оганесовна признается, из-за переживаний после последних событий у нее начались проблемы со здоровьем. Она хочет, чтобы дети помирились, ведь развод - самое легкое, что можно сделать, а вот сохранить семью может не каждый. Она добавила, что звала Сашу Черно к ним на неделю вместе с мужем, но она не хочет. Почему девушка приняла отрицательное решение, родные Оганесяна не понимают, ведь ее всегда принимали тепло и по-семейному.
На данный момент Репсима Оганесовна не может приехать в Периметр, так как ходит на капельницы, а отцу Иосифа Оганесяна и вовсе не рассказывает про развод, потому что для него это будет очень серьезный удар. Пока женщина надеется, что влюбленные все же смогут найти общий язык.