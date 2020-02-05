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Мать Иосифа Оганесяна оказалась под капельницей на фоне переживаний из-за развода сына с Сашей Черно

Мать участника проекта "Дом-2" Иосифа Оганесяна Репсима Оганесовна оказалась под капельницами из-за переживаний по поводу развода своего сына с возлюбленной Сашей Черно. Женщина отметила, она изо всех сил старается помирить супругов, но у нее пока это не получается.
Мать Иосифа Оганесяна оказалась под капельницей на фоне переживаний из-за развода сына с Сашей Черно

Несколько дней назад участница проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что не выдержала, и они с Иосифом Оганесяном подают на развод. Будущая мамочка обижена и расстроена, что возлюбленный ее не понимает и не хочет меняться, она уже готовится стать матерью-одиночкой и воспитывать будущего ребенка одна.

Иосиф Оганесян, в свою очередь, сильно переживает по поводу происходящего, он дал себе месяц, чтобы помириться с супругой, иначе покинет реалити-шоу "Дом-2" навсегда. Как оказалось, за влюбленных переживают и их родственники. Бабушка Саши Черно Надежда Васильевна отметила, что не хочет, чтобы внучка воспитывала ребенка одна, ведь сейчас это очень тяжело. Девушка закончила учебу, пошла работать, но жилья у нее и мужа как не было, так и нет. После рождения ребенка в семье появятся большие расходы, она уже ничем не сможет помочь Саше Черно, ведь стара и ноги у нее больные. Все, что сможет бабушка - это нянчить и смотреть за ребенком, но купить жилье сложно, более того, она хочет, чтобы влюбленные помирились.

Мать Иосифа Оганесяна Репсима Оганесовна признается, из-за переживаний после последних событий у нее начались проблемы со здоровьем. Она хочет, чтобы дети помирились, ведь развод - самое легкое, что можно сделать, а вот сохранить семью может не каждый. Она добавила, что звала Сашу Черно к ним на неделю вместе с мужем, но она не хочет. Почему девушка приняла отрицательное решение, родные Оганесяна не понимают, ведь ее всегда принимали тепло и по-семейному.

На данный момент Репсима Оганесовна не может приехать в Периметр, так как ходит на капельницы, а отцу Иосифа Оганесяна и вовсе не рассказывает про развод, потому что для него это будет очень серьезный удар. Пока женщина надеется, что влюбленные все же смогут найти общий язык.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:26

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