Xiaomi представила новый зарядный блок для устройств на Android ноутбуков Apple





Как сообщает китайский производитель, новый зарядный блок имеет повышенные технические характеристики по сравнению с предыдущей моделью, при этом его габариты меньше на 27%. Учитывая, что речь идёт о переносном девайсе - это существенное улучшение, делающее использование устройства более комфортным. Максимальная мощность зарядки составляет 65 Вт, а наличие разъёма USB-C делает новинку универсальной. При этом производитель отмечает, зарядить аккумулятор Apple MacBook Pro на 100% можно за 1 час 50 минут, а ноутбук Xiaomi на 35 минут дольше. Кроме того, для пользователей доступна быстрая зарядка смартфонов мощностью 18 Вт, она подходит не только для "умных" телефонов на основе Android, но и для аппаратов iPhone 11. При этом батарея пополнится в 2 раза быстрее, чем от стандартного зарядного устройства.В настоящий момент производитель лишь представил новый девайс, но его цена пока не озвучена. Кроме того, неизвестен полный список совместимых устройств и моделей. Пока сообщается о возможности применять зарядный блок вместе с ноутбуками HP, Lenovo и Huawei.