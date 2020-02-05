Xiaomi представила новый зарядный блок для устройств на Android ноутбуков Apple
Инженеры Xiaomi разработали новый зарядный блок, позволяющий быстро пополнять энергией аккумуляторные батареи различных девайсов. Использовать новинку можно как для устройств на базе мобильной операционной системы Android, так и для ноутбуков Apple.
Как сообщает китайский производитель, новый зарядный блок имеет повышенные технические характеристики по сравнению с предыдущей моделью, при этом его габариты меньше на 27%. Учитывая, что речь идёт о переносном девайсе - это существенное улучшение, делающее использование устройства более комфортным. Максимальная мощность зарядки составляет 65 Вт, а наличие разъёма USB-C делает новинку универсальной. При этом производитель отмечает, зарядить аккумулятор Apple MacBook Pro на 100% можно за 1 час 50 минут, а ноутбук Xiaomi на 35 минут дольше. Кроме того, для пользователей доступна быстрая зарядка смартфонов мощностью 18 Вт, она подходит не только для "умных" телефонов на основе Android, но и для аппаратов iPhone 11. При этом батарея пополнится в 2 раза быстрее, чем от стандартного зарядного устройства.
В настоящий момент производитель лишь представил новый девайс, но его цена пока не озвучена. Кроме того, неизвестен полный список совместимых устройств и моделей. Пока сообщается о возможности применять зарядный блок вместе с ноутбуками HP, Lenovo и Huawei.
Как сообщает китайский производитель, новый зарядный блок имеет повышенные технические характеристики по сравнению с предыдущей моделью, при этом его габариты меньше на 27%. Учитывая, что речь идёт о переносном девайсе - это существенное улучшение, делающее использование устройства более комфортным. Максимальная мощность зарядки составляет 65 Вт, а наличие разъёма USB-C делает новинку универсальной. При этом производитель отмечает, зарядить аккумулятор Apple MacBook Pro на 100% можно за 1 час 50 минут, а ноутбук Xiaomi на 35 минут дольше. Кроме того, для пользователей доступна быстрая зарядка смартфонов мощностью 18 Вт, она подходит не только для "умных" телефонов на основе Android, но и для аппаратов iPhone 11. При этом батарея пополнится в 2 раза быстрее, чем от стандартного зарядного устройства.
В настоящий момент производитель лишь представил новый девайс, но его цена пока не озвучена. Кроме того, неизвестен полный список совместимых устройств и моделей. Пока сообщается о возможности применять зарядный блок вместе с ноутбуками HP, Lenovo и Huawei.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:22