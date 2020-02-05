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Компания Neuralik под руководством Илона Маска займется разработкой робота-нейрохирурга

Компания Neuralik под руководством Илона Маска займется разработкой робота-нейрохирурга. Новый нейроинтерфейс сможет заменять поврежденные вследствие приступа или несчастного случая участки головного мозга.

Соответствующий анонс Илон Макс сделал в своём профиле в Twitter. Всех подробностей о работе нового нейроинтерфейса американский предприниматель не разглашает, называя примерной датой презентации изобретения лето 2020 года. Робот-нейрохирург, разработанный компанией Neuralik, будет имплантировать электроды в головной мозг, заменяя его участки, поврежденные вследствие приступа или несчастного случая.

Издание Inverse сообщает, что в скором будущем ожидаются первые испытания на пациентах-добровольцах. В прошлом году представители компании заявляли о возможном начале таких в конце 2020 года.

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Технологии
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 21:11

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