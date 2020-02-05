Прорвавшуюся на Первый канал телеведущую Ксению Собчак уличили в воровстве
Популярную телеведущую Ксению Собчак обвинили в том, что она занимается плагиатом. Сообщается, что идею для своего нового шоу, которое должно выйти на Первом канале, светская львица украла.
Выяснилось, что программа, которую сейчас продвигает Ксения Собчак, уже существует. Программа с аналогичным названием уже выходит на RTVI и ее тоже ведут мужчина и женщина. К слову, свою передачу под названием «Док-Ток» Ксения Собчак будет вести с Александром Гордоном.
Узнав о таком воровстве, пользователи социальных сетей выразили свое негодование. Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Ксению Собчак пытаются обвинить в плагиате. Подобная история произошла с ее программой «Осторожно, Собчак», которая выходит на YouTube. Говорили, что Ксения позаимствовала несколько идей у проекта «Эмпатия Мануччи».
Говорили и о том, что идею брать интервью в креслах друг напротив друга Ксения Собчак и вовсе позаимствовала у Юрия Дудя.
Тем временем, в Сети уже появился анонс новой программы Ксении Собчак, который для нее снял ее муж Константин Богомолов.
Выяснилось, что программа, которую сейчас продвигает Ксения Собчак, уже существует. Программа с аналогичным названием уже выходит на RTVI и ее тоже ведут мужчина и женщина. К слову, свою передачу под названием «Док-Ток» Ксения Собчак будет вести с Александром Гордоном.
Узнав о таком воровстве, пользователи социальных сетей выразили свое негодование. Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Ксению Собчак пытаются обвинить в плагиате. Подобная история произошла с ее программой «Осторожно, Собчак», которая выходит на YouTube. Говорили, что Ксения позаимствовала несколько идей у проекта «Эмпатия Мануччи».
Говорили и о том, что идею брать интервью в креслах друг напротив друга Ксения Собчак и вовсе позаимствовала у Юрия Дудя.
Тем временем, в Сети уже появился анонс новой программы Ксении Собчак, который для нее снял ее муж Константин Богомолов.