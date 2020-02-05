Прорвавшуюся на Первый канал телеведущую Ксению Собчак уличили в воровстве





Выяснилось, что программа, которую сейчас продвигает Ксения Собчак, уже существует. Программа с аналогичным названием уже выходит на RTVI и ее тоже ведут мужчина и женщина. К слову, свою передачу под названием «Док-Ток» Ксения Собчак будет вести с Александром Гордоном.Узнав о таком воровстве, пользователи социальных сетей выразили свое негодование. Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Ксению Собчак пытаются обвинить в плагиате. Подобная история произошла с ее программой «Осторожно, Собчак», которая выходит на YouTube. Говорили, что Ксения позаимствовала несколько идей у проекта «Эмпатия Мануччи».Говорили и о том, что идею брать интервью в креслах друг напротив друга Ксения Собчак и вовсе позаимствовала у Юрия Дудя.Тем временем, в Сети уже появился анонс новой программы Ксении Собчак, который для нее снял ее муж Константин Богомолов.