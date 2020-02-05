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"Попросила прислать список вопросов": Ирина Шихман объяснила отказ Ксении Собчак придти на ее YouTube-шоу

Ксения Собчак является не только популярной телеведущей и журналисткой, она ведет свой блог на YouTube. В рамках шоу "Осторожно, Собчак" она берет интервью у многих российских и зарубежных знаменитостей. Иногда артистка и сама успевает ходить на шоу к коллегам, однако Ирине Шихман она отказала, как позже уточнила последняя, попросив список вопросов.
"Попросила прислать список вопросов": Ирина Шихман объяснила отказ Ксении Собчак придти на ее YouTube-шоу

Как объяснила Ирина Шихман, она хотела договориться с Ксенией Собчак по поводу интервью в рамках шоу "А поговорить", однако ее помощница попросила выслать им список вопросов на одобрение. Тем не менее, уточнила блогер, она никогда список не раскрывает, только отмечая темы, творчество, работа, достижения, то, о чем она будет разговаривать с героем программы. В итоге разговор так и не получился, отметила Шихман, однако если Ксения Собчак готова прийти на шоу без предварительного цензурирования, то она будет рада.

Ксения Собчак, тем не менее, уже успела ответить Ирине Шихман. Она написала в своем микроблоге в Instagram в разделе Stories, что никогда не просит список вопросов, а если и зовет героев на программу, то только сама, лично, не через помощников, что рекомендует делать и всем своим коллегам.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:05

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