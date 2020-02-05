Фонд Билла Гейтса выделит до 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом





Американский миллиардер вместе с супругой Мелиндой давно участвуют во всевозможных благотворительных акциях по всему миру. Также созданная ими организация финансирует учебные программы и курсы. Не остались они в стороне и сейчас, после появления новой болезни, угрожающей всему человечеству, как признали во Всемирной организации здравоохранения.На официальном сайте фонда супругов Гейтсов (Gates Foundation) сообщается о готовности перевести порядка сотни миллионов долларов для недопущения распространения 2019-nCoV. Стоит отметить, что и ранее Гейтсы выделяли средства на борьбу со вспышками заболевания в странах Азии и Африки.20 миллионов направят на процедуры выявления недуга, а также изоляции пациентов и их лечение. Их получат организации сферы здравоохранения, как международные, так и национальные, в том числе, и китайские. Целью благотворительной деятельности фонда является остановить передачу вируса и его распространение.