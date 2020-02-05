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"Народной героиней не считаю": Блогер Ида Галич высказалась о творчестве Ольги Бузовой

Блогер Ида Галич стала героиней YouTube-шоу Ксении Собчак. Во время интервью телеведущей она рассказала о работе и семье, а также вспомнила свои отношения с Ольгой Бузовой. Певицу, как отметила блогер, она народной героиней не считает.
"Народной героиней не считаю": Блогер Ида Галич высказалась о творчестве Ольги Бузовой

В шоу "Осторожно, Собчак" Ида Галич рассказала о конфликте между ней и телеведущей Ольгой Бузовой. По словам журналистки, она всегда поддерживала звезду проекта "Дом-2", каждый раз отмечая ее огромное трудолюбие и старания. Тем не менее, однажды Ида Галич якобы подошла к Бузовой на красной дорожке и хотела взять у нее короткое интервью, однако получила отказ, по причине того, что у певицы якобы не было голоса.

При этом, добавила Ида Галич, Ольга Бузова отвернулась, а позднее блогер увидела, что певица дает интервью кому-то другому. По словам Галич, она не обиделась бы, если звезда просто сказала, что не хочет давать интервью для ее блога, но так поступать не стоило. Против Бузовой Галич ничего не имеет, но ее трудолюбие, уточняет журналистка, не делает ее знаменитой певицей или выдающейся звездой. "Народной героиней" назвать Бузову, по мнению Галич, нельзя, она имеет право высказывать свое мнение и видеть подобные выступления на федеральных каналах не хотела бы, но при этом попросила прощения у фанатов Ольги Бузовой.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:00

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