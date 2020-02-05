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В Сети появились фото 7-местного Chery Tiggo 8

Совсем скоро на российском рынке появится новый 7-местный Chery Tiggo 8. На фото, размещенных в Сети, можно рассмотреть салон автомобиля.

Судя по изображениям, флагман оснастят виртуальной приборной панелью, которую разместят между индикаторами. Тем не менее оформление центральной консоли станет более современным. Экран информационно-развлекательной установки будет отделен от блока управления горизонтальной панелью с кнопкой запуска мотора, клавишами и дефлекторами, как видно на фото в Сети. Ниже разработчики установят блок управления климат-контролем с шайбами и сенсорными кнопками. В движение Chery Tiggo 8 будет приводить 2-литровый турбодвигатель, выдающий 170 лошадиных сил.

В базовой комплектации 7-местной машины присутствуют подушки безопасности, климатическая установка, подогрев передних сидений и набор электронных систем. Другие модели оборудуют обогревом лобового стекла, рулевого колеса и заднего дивана. Кроме этого, в авто установят панорамную крышу, боковые подушки безопасности и электропривод 5-й двери.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:57

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