В Сети появились фото 7-местного Chery Tiggo 8





Судя по изображениям, флагман оснастят виртуальной приборной панелью, которую разместят между индикаторами. Тем не менее оформление центральной консоли станет более современным. Экран информационно-развлекательной установки будет отделен от блока управления горизонтальной панелью с кнопкой запуска мотора, клавишами и дефлекторами, как видно на фото в Сети. Ниже разработчики установят блок управления климат-контролем с шайбами и сенсорными кнопками. В движение Chery Tiggo 8 будет приводить 2-литровый турбодвигатель, выдающий 170 лошадиных сил.В базовой комплектации 7-местной машины присутствуют подушки безопасности, климатическая установка, подогрев передних сидений и набор электронных систем. Другие модели оборудуют обогревом лобового стекла, рулевого колеса и заднего дивана. Кроме этого, в авто установят панорамную крышу, боковые подушки безопасности и электропривод 5-й двери.