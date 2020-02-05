Светлана Лобода опубликовала фото с младшей дочерью Тильдой

Фото с Тильдой Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram. «Как же я люблю, когда мои детки рядом... абсолютное счастье», ― написала артистка под снимком, на котором она запечатлена поддерживающей за спинку младшую дочку. К слову, Тильде 24 мая исполнится два года.«Какая сладкая булочка», «Пупся», «Пусть такое счастье длится почаще», «Очень милая мамочка с дочей», ― комментируют подписчики знаменитости.Напомним, что украинская певица не разглашает имя отца ребенка, ссылаясь на условия контракта. Однако среди поклонников установилось мнение, что Тильда является дочерью Тилля Линдеманна ― фронтмена немецкой группы Rammstein.Сейчас Светлана Лобода вместе с двумя дочерьми находится на отдыхе в Мексике. Однако даже его певица, известная своим трудолюбием, прерывает полетами на концерты, возвращаясь после обратно к семье.