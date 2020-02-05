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Беспилотный автомобиль Nissan LEAF побил в Великобритании рекорд автономной езды

В рамках проекта HumanDrive, финансируемого из государственных источников, беспилотный автомобиль Nissan LEAF установил новый рекорд. Модель проехала в Великобритании в автономном режиме самую длинную для такого транспортного средства дистанцию.

В настоящий момент многие компании стремятся активно вести разработки новейших вспомогательных систем для автомобилистов. Основным направлением в этой сфере является беспилотный транспорт. Пока нет единого решения, а потому каждый производитель пробует свои наработки. Не исключено, что в Японии близки к созданию технической формулы с наилучшими техническими показателями. Об этом свидетельствует рекорд, который поставил недавно автомобиль Nissan LEAF. Машина проехала в режиме автономной езды 370 километров, преодолев путь от европейского технического центра в Кранфилде, расположенного на юге Великобритании, до предприятия в Сандерленде, находящемся на северо-востоке. При этом средство передвижение двигалось по обычным автомобильным дорогам, на которых частично или полностью отсутствовала дорожная разметка. Помимо этого, машине пришлось проезжать сложные перекрёстки и круговые развязки.

Известно, электронный блок транспортного средства снабжён алгоритмом машинного обучения, потому каждый сеанс езды проходит с меньшим числом ошибок. Во время движения программа анализирует происходящее, обращаясь к предыдущему опыту. Тем не менее, несмотря на успех, японский производитель пока не озвучивает дату возможного появления новинки на рынке.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:37

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