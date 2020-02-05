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"Просто сказать - не в моем стиле": Кристина Черкасова объяснила, почему скрывала пол будущего ребенка

Телеведущий Андрей Черкасов и его жена Кристина ждут рождения первенца. Только недавно будущая мамочка рассекретила пол ребенка, удивив тем самым супруга и поклонников. Она объяснила, что просто рассказать избраннику о рождении мальчика было не в ее стиле.
"Просто сказать - не в моем стиле": Кристина Черкасова объяснила, почему скрывала пол будущего ребенка

На данный момент Кристина и Андрей Черкасовы находятся на Мальдивских островах. Недавно будущая мамочка устроила для супруга тематическую вечеринку, где пол будущего ребенка он должен был узнать по цвету конфетти. Ним наполняют воздушный шар, который затем лопают. Именно таким образом Андрей Черкасов узнал, что у него родится мальчик, после чего расплакался.

Кристина Черкасова позже объяснила, не в ее стиле было просто рассказать мужу о результатах УЗИ, а на второй скриннинг она намеренно не брала возлюбленного с собой. Затем блондинка задумала вечеринку, устроила для возлюбленного приятный сюрприз. Прежде, призналась возлюбленная Черкасова, они вдвоем не знали пол и звали ребенка "малышом", а вот когда она все узнала, ей стало сложнее скрывать от мужа факт.

В следующий раз, добавила Кристина Черкасова, она хотела бы узнать пол ребенка вместе с мужем. Попросить врача, чтобы он не говорил, кто родится, а написал на листочке и передал им, а они - своим друзьям. Затем для влюбленных устроили бы подобную вечеринку, где пол они узнали бы вместе.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:55

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