Сотрудница проекта «Дом-2» опровергла слухи об увольнении Ольги Бузовой





Сотрудница рассказала, что ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова очень много времени посвящает своему развитию на вокальном поприще. У звезды довольно часто бывают гастроли, а на этой почве, возможно, и поползли слухи об уходе Ольги Бузовой с телестройки.Ко всему говорили и о том, что действующую ведущую популярного шоу «Дом-2» может заменить актриса Яна Кошкина. Девушка весьма популярна в интернете и обладает яркой внешностью. Также известно, что ее якобы жалует и руководство телеканала ТНТ, и продюсеры скандального телевизионного проекта «Дом-2».Тем не менее, одна из сотрудниц проекта ясно дала понять, что не знает, кто такая Кошкина, а Бузову никто увольнять или менять не собирается. А все разговоры, которые связаны с уходом популярной ведущей Ольги Бузовой, скорее всего, возникли из-за ее сильной занятости.