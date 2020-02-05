Адвокат Сергей Жорин обратился в полицию, чтобы признать брак Дмитрия Иванова фиктивным
13 февраля Басманный суд приступит к бракоразводному процессу Лолиты Милявской и её супруга Дмитрия Иванова. А пока адвокат Сергей Жорин обратился в полицию по поводу признания фиктивности брака между женщиной 1954 года рождения и Ивановым.
Согласно утверждениям Сергея Жорина, его обращение рассматривают в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Москве. Полиция не сразу приняла его, так как адвокат является третьей стороной и представителем бывшей супруги тренера по сквошу. Отказ аргументировали тем, что документы на рассмотрение обязан подавать сам Иванов. В результате этого Жорин на 13 листах объяснил свои права со ссылкой на нормативные акты и привёл доводы фиктивности брака спортсмена с той женщиной.
Адвокат сообщает, что супруги не вели совместного хозяйства и не проживали на одной территории. Фиктивный брак длился семь месяцев. Через некоторое время после его заключения Иванов смог получить российское гражданство. После этого принял решение подать на развод. Стоит отметить, ранее Дмитрий Иванов не подтверждал, что до Лолиты имел за плечами брак с москвичкой старше него. Однако несколько недель назад во время передачи «Звёзды сошлись» он признался в этом и подтвердил, что состоял в отношениях 2 года. Бывшая супруга тренера по сквошу скончалась, однако, по словам её родственников, это была «дружеская помощь хорошему человеку».
Согласно утверждениям Сергея Жорина, его обращение рассматривают в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Москве. Полиция не сразу приняла его, так как адвокат является третьей стороной и представителем бывшей супруги тренера по сквошу. Отказ аргументировали тем, что документы на рассмотрение обязан подавать сам Иванов. В результате этого Жорин на 13 листах объяснил свои права со ссылкой на нормативные акты и привёл доводы фиктивности брака спортсмена с той женщиной.
Адвокат сообщает, что супруги не вели совместного хозяйства и не проживали на одной территории. Фиктивный брак длился семь месяцев. Через некоторое время после его заключения Иванов смог получить российское гражданство. После этого принял решение подать на развод. Стоит отметить, ранее Дмитрий Иванов не подтверждал, что до Лолиты имел за плечами брак с москвичкой старше него. Однако несколько недель назад во время передачи «Звёзды сошлись» он признался в этом и подтвердил, что состоял в отношениях 2 года. Бывшая супруга тренера по сквошу скончалась, однако, по словам её родственников, это была «дружеская помощь хорошему человеку».