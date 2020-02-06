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Историк моды Александр Васильев назвал Александра Петрова «простачком» на фоне возлюбленной Стаси Милославской

Александр Петров и Стася Милославская посетили церемонию вручения кинопремии «Золотой орел». Историк моды Александр Васильев оценил совместный выход звезд, назвав актера «простачком» на фоне его возлюбленной.
Историк моды Александр Васильев назвал Александра Петрова «простачком» на фоне возлюбленной Стаси Милославской

Эксперт оценил выбранный 24-летней знаменитостью вечерний наряд и внешний вид ее спутника. Александр Васильев высказался об образе Петрова, который явился на мероприятие в пиджаке, рубашке и брюках. Как сказал специалист, сейчас популярна небрежность и неаккуратность. Новую возлюбленную артиста историк моды назвал красавицей, однако отметил у пары внешний диссонанс. По словам искусствоведа, Стася Милославская выглядит как «царевна» в то время, как ее бойфренд похож на «простачка».

Актеры познакомились на съёмках нового фильма «Стрельцы», после чего их симпатия переросла в глубокие чувства. Январский отпуск Петров провел в компании звезды кино в Таиланде. Также с ними отдыхали друзья.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:00

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