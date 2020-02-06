Историк моды Александр Васильев назвал Александра Петрова «простачком» на фоне возлюбленной Стаси Милославской

Эксперт оценил выбранный 24-летней знаменитостью вечерний наряд и внешний вид ее спутника. Александр Васильев высказался об образе Петрова, который явился на мероприятие в пиджаке, рубашке и брюках. Как сказал специалист, сейчас популярна небрежность и неаккуратность. Новую возлюбленную артиста историк моды назвал красавицей, однако отметил у пары внешний диссонанс. По словам искусствоведа, Стася Милославская выглядит как «царевна» в то время, как ее бойфренд похож на «простачка».Актеры познакомились на съёмках нового фильма «Стрельцы», после чего их симпатия переросла в глубокие чувства. Январский отпуск Петров провел в компании звезды кино в Таиланде. Также с ними отдыхали друзья.