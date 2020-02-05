"Спасибо тебе, моя любовь": Анастасия Косетнко и Дмитрий Тарасов во второй раз стали родителями

На своей странице в Instagram Дмитрий Тарасов опубликовал несколько снимков с Анастасией Костенко и новорожденной дочерью. В описании к публикации счастливый отец поблагодарил жену, назвав своей любовью. Имя новорожденной малышки родители не раскрывали прежде, однако на снимке спортсмен показал бирку, выданную при рождении его второй дочери.Девочка появилась на свет несколько часов назад в столичной клинике "Лапино", вес ее составил почти 3,4 килограмма, а рост - 52 сантиметра. Поклонники тут же поздравили кумира с прибавлением в семье. Как известно, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают старшую дочь Милану, которой на данный момент чуть больше года. Не так давно модель упала и сломала руку, после чего вместе с ней дома постоянно находились до родов родные, они заботились о будущей мамочке.