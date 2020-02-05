Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова передала Курбану Омарову «привет от любовницы»
В последние несколько дней пользователи социальных сетей обсуждают слухи о том, что у Курбана Омарова появился роман на стороне. Отметилась и ведущая скандального телевизионного шоу «Дом-2» Ольга Орлова, которая под одним из последних постов Омарова написала, что передает ему привет от так называемой любовницы.
В Сети активно обсуждают, что якобы у мужа Ксении Бородиной Кубана Омарова появилась на стороне любовница. Ко всему он даже забрал всех своих детей и ушел жить к ней. Подобная информация достаточно удивила и самого Курбана Омарова, хотя благодаря ей всего за несколько дней подписчиков у него стало на 70 тысяч человек больше. На происходящее Курбан Омаров в итоге отреагировал с сарказмом.
Однако под одним из постов Курбана Омарова написала и Ольга Орлова, которая сказала, что передает мужчине привет от его любовницы. Вокруг ее комментария развернулась целая дискуссия. Одни говорили шутя, что Ольга и есть тайная любовница, а другие отмечали тот факт, что благодаря этим слухам Курбан Омаров обрел дополнительную популярность.
В Сети активно обсуждают, что якобы у мужа Ксении Бородиной Кубана Омарова появилась на стороне любовница. Ко всему он даже забрал всех своих детей и ушел жить к ней. Подобная информация достаточно удивила и самого Курбана Омарова, хотя благодаря ей всего за несколько дней подписчиков у него стало на 70 тысяч человек больше. На происходящее Курбан Омаров в итоге отреагировал с сарказмом.
Однако под одним из постов Курбана Омарова написала и Ольга Орлова, которая сказала, что передает мужчине привет от его любовницы. Вокруг ее комментария развернулась целая дискуссия. Одни говорили шутя, что Ольга и есть тайная любовница, а другие отмечали тот факт, что благодаря этим слухам Курбан Омаров обрел дополнительную популярность.