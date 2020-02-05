Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина назвала Андрея Малахова “настоящим мужчиной”





На опубликованном в Stories снимке Татьяна Плаксина позирует с Андреем Малаховым и другом семьи, которых называет настоящими мужчинами. Телеведущего называют именно тем, кто приложил руку к миру в семье Любови Успенской. Вскоре в эфир выйдет программа “Прямой эфир”, где певица расскажет о скандале с дочерью. Плаксина неожиданно обратилась в шоу “Звезды сошлись”, чтобы рассказать об издевательствах над ней. По словам дочери звезды, мать душила ее, поэтому она не хочет возвращаться домой.Вскоре выяснилось, что дочь певицы страдает шизофренией, а правду о своей жизни она рассказала в программе Андрея Малахова.