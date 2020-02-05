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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина назвала Андрея Малахова “настоящим мужчиной”

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, в Stories на своей странице в Instagram назвала Андрея Малахова настоящим мужчиной. Недавно артистка вместе с наследницей побывала на шоу “Прямой эфир”, где поговорила о личном.

На опубликованном в Stories снимке Татьяна Плаксина позирует с Андреем Малаховым и другом семьи, которых называет настоящими мужчинами. Телеведущего называют именно тем, кто приложил руку к миру в семье Любови Успенской. Вскоре в эфир выйдет программа “Прямой эфир”, где певица расскажет о скандале с дочерью. Плаксина неожиданно обратилась в шоу “Звезды сошлись”, чтобы рассказать об издевательствах над ней. По словам дочери звезды, мать душила ее, поэтому она не хочет возвращаться домой.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина назвала Андрея Малахова “настоящим мужчиной”

Вскоре выяснилось, что дочь певицы страдает шизофренией, а правду о своей жизни она рассказала в программе Андрея Малахова.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:13

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