Известная модель Белла Хадид показала пикантные снимки в бикини

Американская знаменитость порадовала своих фанатов эффектными танцами, облачившись в купальник с леопардовым принтом. Белла Хадид показала подписчикам серию сюжетов, на которых продемонстрировала соблазнительную фигуру в бикини на деревянном мосту. Фоном для съёмок стало синее море. На первом кадре у ног звезды подиумов расположилась ее подруга – исполнительница Джесси Джо Старк, взявшая на себя роль оператора. На других снимках фотомодель запечатлена танцующей. Она позировала перед камерой с мокрыми распущенными волосами, а на пояс надела золотую цепочку.Звезда долгое время покоряет подиумы своей красотой, а ее достоинства успели оценить эксперты. В 2019 году пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал лицо Беллы Хадид наиболее приближенным к правилу золотого сечения. Ранее эталоном красоты считалась Эмбер Херд.