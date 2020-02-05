АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Известная модель Белла Хадид показала пикантные снимки в бикини

Белла Хадид по праву считается эталонной красоткой с осени прошлого года. На днях модель поделилась с фолловерами в Instagram пикантными снимками в бикини.
Известная модель Белла Хадид показала пикантные снимки в бикини

Американская знаменитость порадовала своих фанатов эффектными танцами, облачившись в купальник с леопардовым принтом. Белла Хадид показала подписчикам серию сюжетов, на которых продемонстрировала соблазнительную фигуру в бикини на деревянном мосту. Фоном для съёмок стало синее море. На первом кадре у ног звезды подиумов расположилась ее подруга – исполнительница Джесси Джо Старк, взявшая на себя роль оператора. На других снимках фотомодель запечатлена танцующей. Она позировала перед камерой с мокрыми распущенными волосами, а на пояс надела золотую цепочку.

Звезда долгое время покоряет подиумы своей красотой, а ее достоинства успели оценить эксперты. В 2019 году пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал лицо Беллы Хадид наиболее приближенным к правилу золотого сечения. Ранее эталоном красоты считалась Эмбер Херд.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беспилотный автомобиль Nissan LEAF побил в Великобритании рекорд автономной…
Светлана Лобода опубликовала фото с младшей дочерью…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая напала на Евгения Ромашова во время…
В Китае назвали преимущества российского истребителя J-20 над F-35…
Мать Иосифа Оганесяна оказалась под капельницей на фоне переживаний из-за развода сына с Сашей…
Адвокат Сергей Жорин обратился в полицию, чтобы признать брак Дмитрия Иванова…
Турция в 2023 году может начать выпуск собственного…
Прорвавшуюся на Первый канал телеведущую Ксению Собчак уличили в…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина назвала Андрея Малахова “настоящим…
Противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon ВМС США получит новое…
"Попросила прислать список вопросов": Ирина Шихман объяснила отказ Ксении Собчак придти на ее…
Подтверждена способность китайского коронавируса передаваться от матери к…
"Народной героиней не считаю": Блогер Ида Галич высказалась о творчестве Ольги…
Владимир Путин заявил об отсутствии другого шанса для реализации…
"Просто сказать - не в моем стиле": Кристина Черкасова объяснила, почему скрывала пол будущего…
Японские ученые-археологи обнаружили древнейший камень с…
Известная модель Белла Хадид показала пикантные снимки в…
Сотрудница проекта «Дом-2» опровергла слухи об увольнении Ольги…
В Ялте двух человек волной смыло в…
Сергей Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из…
Ольга Дибцева после съемок в фильме «Холоп» рассказала о…
В МВД не считают нужным дополнительно наказывать за скрученный…
Алла Данько раскрыла причины развода со вторым мужем Валерием…
"Спасибо тебе, моя любовь": Анастасия Косетнко и Дмитрий Тарасов во второй раз стали…
Geely собирается выпустить “противовирусный”…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова передала Курбану Омарову «привет от…
iPhone 11 Pro показал уровень излучения, вдвое превышающий безопасную норму для…
Ида Галич в интервью Ксении Собчак рассказала о наказаниях для будущего…
Просмотреть все новости