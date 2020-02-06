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Названы способы правильно и надежно закрепить огнетушитель в автомобиле

Эксперты рассказали, как правильно и закрепить огнетушитель в автомобиле. Это устройство в обязательном порядке должно находиться в транспортном средстве в исправном состоянии.

Наиболее популярными являются огнетушители с порошком внутри, вес которых достигает 2-3 кг. Чаще всего их располагают в багажнике или салоне, где они могут находиться в свободном доступе. Среди доступных креплений для огнетушителя приобретают конструкцию в виде колец из металла, имеющие замки. Их вид зависит от размера и веса огнетушителя. Эту деталь можно изготовить из листового железа требуемой толщины, элементы из которого устанавливаются на общее основание. Крепится оно к стенке салона или багажника с помощью саморезов. Резинка используется для дополнительной фиксации, а звукоизолирующим материалом обклеивают крепление с внутренних сторон.

В продаже имеются специальные пластиковые емкости для огнетушителей, которые обеспечивают герметичность и защиту устройства, а универсальные крепления позволяют разместить их в любом месте. В таких ящиках удобно также хранить инструменты.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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