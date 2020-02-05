Противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon ВМС США получит новое вооружение





На сайте госзакупок ВМС США появился запрос, обращённый к специализированным компаниям. Армейское руководство ищет подрядчика, способного выполнить заказ и осуществить перевооружение самолёта Boeing P-8 Poseidon. Эта модель разрабатывалась в качестве противолодочного средства борьбы, но сейчас вооружение боевой единицы устарело и не удовлетворяет запросы командования. Данная машина активно эксплуатируется и, судя по всему, её не планируют снимать с боевого дежурства. Об этом свидетельствует тот факт, что в армии её эксплуатируют на самых важных для Белого дома участках, а именно, у побережья Ирана и Сирии, а также близ северо-западных границ России. Чтобы летающая боевая единица могла нести боевое дежурство и являться угрозой для подводного флота потенциального противника, её нужно усилить новыми боевыми средствами.В озвученном заказе указывается, малогабаритные торпеды Mark 54 заменят на донные мины Mk62, 63 и 65 из семейства Quickstrike. Устаревший ПКР AGM-84D Harpoon, который существенно снижает боевой потенциал Boeing P-8 Poseidon, заменит ПКР LRASM. Машина получит бомбодержатель BRU-55, управляемую высокоточную бомбу GBU-39 и "умные" бомбы JDAM, а в качестве защиты самолёт будет использовать ракету-приманку MALD. Кроме того, чтобы сделать интерфейс управления новыми образцами оружия более универсальным, инженерам предстоит интегрировать систему UAI и ещё несколько технических решений.