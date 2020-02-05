Ольга Дибцева после съемок в фильме «Холоп» рассказала о востребованности





Ольга Дибцева поделилась, что всегда отличалась трудолюбием. До съемок в фильме «Холоп» актриса усердно работала, чтобы развивать актерский талант и строить карьеру. После успеха в прокате комедии ей стало поступать все больше новых предложений сотрудничества с режиссерами и продюсерами. Дибцева в ближайшем времени планирует сниматься в новом сезоне «Мылодрамы». Кроме этого сериала актриса будет участвовать еще в нескольких проектах, а также станет режиссером и сценаристом полнометражного фильма. Дибцева подчеркнула, что у нее «никогда не было простоев в работе».Сербский актер Милош Бикович, который вместе с Дибцевой снимался в комедии, поделился, что после получения сценария он хотел отказаться от участия в фильме. Однако продюсеры все же смогли переубедить его, за что он выразил им свою признательность.