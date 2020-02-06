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Блейк Лайвли пошутила об использовании детей в качестве гантелей для тренировок

Блейк Лайвли рассказала каналу Vanity Fair, как раньше совмещала материнство и съёмки. По словам актрисы, она использовала детей в качестве гантелей во время тренировок.
Блейк Лайвли пошутила об использовании детей в качестве гантелей для тренировок

В январе состоялась премьера картины «Ритм-секция», где знаменитости досталась главная роль. Блейк Лайвли снималась в фильме еще до 3-й беременности, тогда она воспитывала двух маленьких дочерей — Инес и Джеймс. В ходе съёмок артистка соблюдала строгий график, рано просыпаясь и уделяя время наследницам. После этого она приступала к тренировкам и уезжала на работу. Как сказала американская звезда, она использовала девочек в качестве гантелей во время занятий спортом.

Место съёмок располагалось в часе езды от жилья модели и ее мужа Райана Рейнольдса. К 9 вечера актриса приезжала домой и снова посвящала себя детям. Блейк Лайвли рассказала, что поет малышам песни, поскольку их трудно уложить спать. В октябре прошлого года в семье артистки произошло пополнение — рождение 3-й дочери. Пока что пара не раскрывает имени девочки. Знаменитость шутливо называет свою жизнь безумной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:00

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