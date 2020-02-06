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Учёные из США назвали самые безопасные места в крупных городах

Специалисты из Университета штата Пенсильвания в США рассказали о самых безопасных местах в больших городах, где можно наблюдать пониженный уровень содержания выбросов твердых частиц в атмосферу. Среди всех выделили крыши домов и подветренные стороны зданий.

Учёные смогли соорудить аэродинамическую структуру, которая моделирует поток воздуха в городской местности. Чтобы создать препятствия, мешающие ветру на пониженных высотах и создающие турбулентность (деревья и дома), эксперты использовали картон и детали пластикового конструктора. С помощью ультразвукового увлажнителя смогли создать источник выброса в атмосферу, так как твердые частицы в воздушном потоке зачастую покрываются водными каплями.

Результаты, которые в итоге получились, применили для создания компьютерного прототипа. Меньше всего частицы концентрировались на верхушка зданий и на фасадах с подветренной стороны (при воздушном потоке частицы находятся перпендикулярно улице). Это даёт возможность определить новые правила безопасности для пешеходов при аварийных выбросах загрязняющих веществ. Новые воздухозаборники необходимо устанавливать на участках кровли подальше от уличных дорог. По словам специалистов, загрязненный воздух в городе является одной из самых главных причин развития хронических заболеваний, среди которых аллергия, и раковых опухолей, а также преждевременной смерти.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:10

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