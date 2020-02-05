Подтверждена способность китайского коронавируса передаваться от матери к ребенку





Пациентка из города Ухань родила ребенка 2 февраля, а спустя 30 часов медики подтвердили наличие заболевания. Ученые отмечают, что дети наиболее подвержены вирусу, поскольку имеют слабые легкие, в том числе и защиту слизистой оболочки. Недуг передается воздушно-капельным и контактным путем. При этом передача может произойти даже если прикоснуться руками, на которые попал вирус, к глазам. Доктор Чэнь Чжиминь подтвердил, что заражение также может произойти в период беременности или родов.Ситуация усугубляется тем, что данный тип коронавируса впервые появился в конце прошлого года, поэтому люди не имеют иммунитета или вакцины. Согласно новым данным, вирус поразил около 20 тысяч человек, а скончались более 500 пациентов.