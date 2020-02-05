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Японские ученые-археологи обнаружили древнейший камень с иероглифами

На территории Японии обнаружили самый древний на данный момент камень с иероглифами. Как сообщают СМИ, ценному артефакту около двух тысяч лет.
Японские ученые-археологи обнаружили древнейший камень с иероглифами

Как утверждают эксперты, ранее в Японии ни разу не находили настолько древние надписи на камнях. Более того, это первый письменный источник Страны восходящего солнца. Оставленные древними предками современных жителей государства знаки относятся к типу кандзи. Подобные письменные знаки существовали в те времена и в Китае. Местом обнаружения памятки древней Японии стала Таваяма, префектура Симанэ.

Ученые после проведения анализа артефакта считают, что материалом для нанесения обозначений стала тушь, произведенная в Индии. Объект, найденный археологами, оказался небольшим, всего 900 миллиметров, камнем тушечницей или чернильным камнем, начертания иероглифов были нанесены на его поверхность кисточкой в период от 1000 лет до нашей эры до 250 года нашей эры. Далее объект необходимо проверить методом инфракрасной спектроскопии.

Особенную ценность находка представляет, так как даёт больше информации о распространении письменности в регионе Японского архипелага. Впрочем, некоторые специалисты сомневаются в том, что оставшиеся на каменной поверхности черточки можно считать частью букв иероглифического письма.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:51

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