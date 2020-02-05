Алла Данько раскрыла причины развода со вторым мужем Валерием Корниловым





Алла Данько познакомилась с инструктором-альпинистом Валерием Корниловым на вечеринке в честь дня рождения подруги. В то время артистка думала, что между ним и ее знакомой есть связь, но он ушел провожать именно ее, а потом ухаживал за ней три года. Ведущая обратила на него внимание из-за его преданности, а также он научил ее кататься на горных лыжах. Данько понравился совместный отдых с возлюбленным, но после свадьбы их жизнь почти сразу не заладилась. После рождения сына пара рассталась, а потом звезда вспоминала, как муж завидовал ее славе. Она считает, что Корнилова задевало повышенное внимание к его супруге в то время.Ведущая сама приняла решение уйти от мужа, который теперь не общается со своим сыном. Василий Данько отметил, что однажды отец приехал к нему в школу, но тогда он не знал о родственных связях с ним. Спустя время он захотел с ним встретиться снова, но не смог найти.