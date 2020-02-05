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Алла Данько раскрыла причины развода со вторым мужем Валерием Корниловым

Ведущая Алла Данько рассказала о причинах развода со вторым мужем Валерием Корниловым. Артистка стала гостьей студии “Судьба человека”.

Алла Данько познакомилась с инструктором-альпинистом Валерием Корниловым на вечеринке в честь дня рождения подруги. В то время артистка думала, что между ним и ее знакомой есть связь, но он ушел провожать именно ее, а потом ухаживал за ней три года. Ведущая обратила на него внимание из-за его преданности, а также он научил ее кататься на горных лыжах. Данько понравился совместный отдых с возлюбленным, но после свадьбы их жизнь почти сразу не заладилась. После рождения сына пара рассталась, а потом звезда вспоминала, как муж завидовал ее славе. Она считает, что Корнилова задевало повышенное внимание к его супруге в то время.
Алла Данько раскрыла причины развода со вторым мужем Валерием Корниловым

Ведущая сама приняла решение уйти от мужа, который теперь не общается со своим сыном. Василий Данько отметил, что однажды отец приехал к нему в школу, но тогда он не знал о родственных связях с ним. Спустя время он захотел с ним встретиться снова, но не смог найти.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:28

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