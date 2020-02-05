Ида Галич в интервью Ксении Собчак рассказала о наказаниях для будущего ребенка

В ходе разговора знаменитости затронули несколько тем, касающихся пока нерожденного малыша певицы. Ида Галич рассказала, что по поводу крещения они с супругом еще ничего не решили. Тем не менее что касается методов воспитания ребенка, здесь телезвезда была довольно категоричной. По словам брюнетки, в качестве наказаний она планирует применять подзатыльники. Речь шла о вранье, за которое в детстве доставалось ремнем самой ведущей. На вопрос Ксении Собчак о том, собирается ли будущая мать использовать аналогичные физические наказания к своему наследнику, гостья интервью ответила утвердительно., - заявила блогер.По мнению Иды Галич, ребенок должен получить в своей семье определенные нормы воспитания. Для бывшей ведущей «Орла и Решки» и ее мужа Алана Басиева это первенец. Сейчас пара скрывает пол малыша, но недавно возникли слухи, что у них будет мальчик.