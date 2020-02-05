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Ида Галич в интервью Ксении Собчак рассказала о наказаниях для будущего ребенка

Ида Галич стала гостей передачи Ксении Собчак. В интервью блогер рассказала телеведущей о том, что уже придумала наказания для будущего ребенка за непослушание.
Ида Галич в интервью Ксении Собчак рассказала о наказаниях для будущего ребенка

В ходе разговора знаменитости затронули несколько тем, касающихся пока нерожденного малыша певицы. Ида Галич рассказала, что по поводу крещения они с супругом еще ничего не решили. Тем не менее что касается методов воспитания ребенка, здесь телезвезда была довольно категоричной. По словам брюнетки, в качестве наказаний она планирует применять подзатыльники. Речь шла о вранье, за которое в детстве доставалось ремнем самой ведущей. На вопрос Ксении Собчак о том, собирается ли будущая мать использовать аналогичные физические наказания к своему наследнику, гостья интервью ответила утвердительно. «Не нужно думать, что дети – это что-то такое, что нельзя тронуть пальцем или нельзя говорить ему «нет»», - заявила блогер.

По мнению Иды Галич, ребенок должен получить в своей семье определенные нормы воспитания. Для бывшей ведущей «Орла и Решки» и ее мужа Алана Басиева это первенец. Сейчас пара скрывает пол малыша, но недавно возникли слухи, что у них будет мальчик.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:05

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