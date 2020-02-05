Оксана Федорова рассказала о дружбе с Дональдом Трампом





Оксана Федорова поделилась, что после победы на конкурсе «Мисс Вселенная» Дональд Трамп порекомендовал ей поучаствовать в телешоу, на котором она вынуждена была давать ответы на вопросы откровенного характера. По словам телеведущей, в то время она очень трепетно относилась к таким шоу. Ей рассказывали, что на него хотят попасть все знаменитости, а перед участием модели в шоу побывала актриса Джулия Робертс. Однако с механизмом работы шоу-бизнеса, согласно которому наиболее лучшим является черный пиар, модель так и не смирилась. По словам Оксаны Федоровой, ее переводчица, краснея и бледнея, не понимала некоторых вопросов, а также не в точности передавала ответы телеведущей. Однако после этого шоу модель подружилась с Дональдом Трампом, с которым часто проводила рабочие встречи. По словам телеведущей, он познакомил ее с нынешней женой Меланией Трамп, с которой в то время он начинал строить отношения.Ведущая задала Оксане Федоровой вопрос о том, повезло ли США, что президентом выбрали Трампа. Модель сказала, что «могло быть и хуже».