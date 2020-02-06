Компания Tata представила обновленный кроссовер Harrier с тремя иными концепт-карами





Компания Tata Motors предоставила публике возможность оценить новый "паркетник" Harrier в Индии, стартовая цена которого составляет 1,3 миллиона рупий. Новый кроссовер получит не только BS6-совместимый двигатель, но и долгожданную автоматическую коробку передач. Бронирование для SUV теперь открыто, а сама модель станет доступной для покупки в дилерских центрах с конца этого месяца. Комплектация включает в себя 2,0-литровый дизельный мотор Kryotec мощностью 170 л. с. и 350 Нм крутящего момента. Двигатель соединен с 6-ступенчатой механической коробкой передач, которую можно заменить на аналогичную АКПП 6-ступенчатой.На выставке Auto Expo 2020 в Нью-Дели также были представлены автомобили HBX Showcar, Sierra EV Concept и Gravitas. Последний является модификацией Harrier, запуск которого запланирован на апрель-июнь 2020 года. Про HBX можно сказать немногое, помимо того он является приподнятой версией Tata Altroz в кузове хэтчбек. Совсем другая ситуация сложилась с батарейным шоу-каром Sierra EV, который должен выйти в 2021 году в дизельной и бензиновой, а позднее - электрической версии. Его главной особенностью эксперты называют собственную платформу ALFA-Arc, разработанную брендом Tata.