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Пётр Никитин показал дом, в котором тайно встречался с Жанной Фриске

Петр Никитин во время эфира программы «Основано на реальных событиях» рассказал, что состоял с певицей Жанной Фриске в романтических отношениях. Он также показал дом, в котором они тайно проводили время.

Ранее о Петре Никитином практически ничего не было известно, однако после смерти Жанны Фриске он решил рассказать о своих отношениях с певицей. Лишь её уход заставил его раскрыть все карты, и он решил посещать различные телепередачи, делая громкие заявления. Так, во время одного из интервью Пётр Никитин сообщил, что до начала отношений с Дмитрием Шепелевым киноактриса больше 5 лет встречалась с ним. Фриске сама настаивала, чтобы он не афишировал их роман, а он предпочёл выполнить просьбу певицы.

Во время появления танцора в студиях телепрограмм многие пришли к выводу, что это обман, и всё же самые близкие друзья смогли подтвердить правдивость их отношений. Пётр Коргинов, друг знаменитости и хореограф, также сообщил, что это правда. По его словам, во время их романа он пребывал как-будто в центре вулкана. Певица лично звонила ему и сообщала о происходящем. Хореограф выразил сожаление о расставании пары, ведь он считает, что это была бы истинная любовь. Во время разговора с журналистами передачи Никитин продемонстрировал пентхаус, в котором они тайно встречались. Любовное гнёздышко представляет собой бревенчатый дом на два этажа за высоким деревянным забором.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:47

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