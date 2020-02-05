АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Роза Сябитова посоветовала Елене Ханге не обижаться на государство за пенсию в 23 тысячи рублей

Роза Сябитова в разговоре с журналистами назвала размер своей пенсии, а также вспомнила о пособии Елены Ханги в 23 тысячи рублей. Телеведущая посоветовала коллеге не обижаться на государство.
Роза Сябитова посоветовала Елене Ханге не обижаться на государство за пенсию в 23 тысячи рублей

По словам российской свахи, она получает помощь в размере 14 тысяч рублей. Тем не менее Роза Сябитова никогда не надеялась на пенсию, поэтому благодарна даже за такую сумму. «Они всегда были маленькие, поэтому, как я говорю всегда: о пенсии надо думать в момент получения первой зарплаты», - высказалась знаменитость. Она также добавила, что не нужно рассчитывать на государство, можно лишь ему помогать. Как сказала звезда шоу «Давай поженимся!», ранее она инвестировала в недвижимость, себя и рождение наследников, образование, в связи с чем теперь может жить спокойно.

Телеведущая не понимает, почему Елена Ханга недовольна размером пособия. Устроительница судеб считает, что нельзя винить государство, если она не рожала несколько детей, не откладывала средства и не делала ставку на семью. Как выразилась Сябитова, раньше люди все делали для страны и это считалось героизмом. «А что вы сделали-то, дорогие мои? Целину-то осваивали?» - обратилась сваха к жалующимся на низкие пенсии.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Федорова рассказала о дружбе с Дональдом…
Александр Кержаков высказался о возможном отстранении России от ЧМ-2022 в…
Пётр Никитин показал дом, в котором тайно встречался с Жанной…
Разработчики Viber заявили о скором появлении новой функции "Мои…
Роза Сябитова посоветовала Елене Ханге не обижаться на государство за пенсию в 23 тысячи…
Двигатели Aurus адаптируют для российских…
Эвелина Бледанс примерила образ сексуальной…
Зарядное устройство на 100 Вт для смартфонов Xiaomi не появится в ближайшее…
Названы наиболее яркие скандалы за всю историю премии…
Онкологи обнаружили у людей механизм борьбы с…
Анна Семенович пожаловалась на отсутствие сил после перенесенной…
Полностью электрический BMW iX3 оснастят особыми аэродинамическими…
Ирина Винер-Усманова первой начала носить мини-юбку и черные…
Эксперт рассказал, какие виды упражнений стоит делать в конкретном…
Евгений Петросян признался, что получает обычную…
Эксперты рассказали, как правильно вызвать эвакуатор, чтобы не навредить…
При жизни Дмитрий Бульба мечтал вернуться на…
В США провели очередные испытания МБР Minuteman…
Ирина Винер-Усманова рассказала, что с первой встречи увидела потенциал Алены…
Эксперты провели сравнение характеристик и дизайна смартфонов Poco X2 и Redmi…
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой…
Учёные из Франции создали уникальную "пряжу" из клеток человеческой…
В России собираются разработать боевой беспилотник…
Иван Ургант явился на встречу с Жаном-Полем Готье в…
Исследование показало, что 84% россиян не откладывают на…
Телеведущая Юлия Барановская бросила вызов Ксении…
Станислав Садальский раскрыл размер своей…
В Сети показали первые изображения Hyundai i20 третьего…
Просмотреть все новости