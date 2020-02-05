Роза Сябитова посоветовала Елене Ханге не обижаться на государство за пенсию в 23 тысячи рублей

По словам российской свахи, она получает помощь в размере 14 тысяч рублей. Тем не менее Роза Сябитова никогда не надеялась на пенсию, поэтому благодарна даже за такую сумму., - высказалась знаменитость. Она также добавила, что не нужно рассчитывать на государство, можно лишь ему помогать. Как сказала звезда шоу «Давай поженимся!», ранее она инвестировала в недвижимость, себя и рождение наследников, образование, в связи с чем теперь может жить спокойно.Телеведущая не понимает, почему Елена Ханга недовольна размером пособия. Устроительница судеб считает, что нельзя винить государство, если она не рожала несколько детей, не откладывала средства и не делала ставку на семью. Как выразилась Сябитова, раньше люди все делали для страны и это считалось героизмом.- обратилась сваха к жалующимся на низкие пенсии.