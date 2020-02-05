Эвелина Бледанс примерила образ сексуальной медсестры

Артистка отметила, что многие блогеры придумывают свои маски, но ей этого делать не пришлось. Бледанс просто вернулась во времена “Маски-шоу”, где она сыграла роль сексуальной медсестры. Актриса призвала своих фанаток побывать в роли секс-символа с помощью новой маски в Instagram. Звезда пообещала опубликовать самые удачные варианты в Stories.На новом фото Эвелина Бледанс позирует в шапочке медсестры и с ярким макияжем. Голые плечи и распущенные волосы придают образу сексуальности, как отметили в комментариях поклонники.