Geely собирается выпустить “противовирусный” автомобиль





На проект по разработке противостоящего вирусам автомобиля компания Geely выделила 370 млн юаней, что превышает 3 млрд рублей. Комплексная защита позволит сохранить здоровье водителя и пассажиров. Новая модель будет оснащена системами, нейтрализующими опасные бактерии и очищающими воздух в салоне. Для получения эффективного решения будут объединены все дизайнерские и научно-исследовательские центры Geely. Планируется проведение испытаний антибактериальных и экологических материалов. Они позволят сохранить чистоту руля, кнопок сенсорной панели и других поверхностей, с которыми человек часто взаимодействует.Компания Geely уже выделила около 200 млн юаней на борьбу со вспышкой коронавируса. На эти деньги были закуплены медикаменты для жителей Китая. Бренд также запустил бесплатное такси в населенном пункте Ухань, который считается центром распространения болезни.