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Geely собирается выпустить “противовирусный” автомобиль

В связи со вспышкой коронавируса в Китае бренд Geely разработает противовирусный автомобиль. Новые системы в авто будут нейтрализовать опасные бактерии в салоне.

На проект по разработке противостоящего вирусам автомобиля компания Geely выделила 370 млн юаней, что превышает 3 млрд рублей. Комплексная защита позволит сохранить здоровье водителя и пассажиров. Новая модель будет оснащена системами, нейтрализующими опасные бактерии и очищающими воздух в салоне. Для получения эффективного решения будут объединены все дизайнерские и научно-исследовательские центры Geely. Планируется проведение испытаний антибактериальных и экологических материалов. Они позволят сохранить чистоту руля, кнопок сенсорной панели и других поверхностей, с которыми человек часто взаимодействует.

Компания Geely уже выделила около 200 млн юаней на борьбу со вспышкой коронавируса. На эти деньги были закуплены медикаменты для жителей Китая. Бренд также запустил бесплатное такси в населенном пункте Ухань, который считается центром распространения болезни.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:22

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