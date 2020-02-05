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iPhone 11 Pro показал уровень излучения, вдвое превышающий безопасную норму для человека

Независимая иностранная лаборатория недавно провела анализ нового iPhone 11 Pro на уровень радиочастотного излучения. Флагман от Apple показал фон, вдвое превышающий безопасную норму для человека.

Последнее исследование телефонов Apple показало, что излучение iPhone 11 Pro превышает федеральные пределы безопасности в США. Это может представлять опасность для владельцев этой модели. Ученые из лаборатории RF Exposure Labs в штате Калифорния пришли к выводу, что радиочастотный фон от флагмана Apple более чем вдвое превышает установленные нормы (3,8 Вт/кг при норме в 1,6 Вт/кг). Тест проводился относительно манекена, который расположился в 5 мм от гаджета. Команда заметила, что радиационное облучение все еще поражает пользователя, даже если телефон находится в кармане.

Эти результаты заинтересовали сотрудников Федеральной комиссии по связи, которые ранее уже тестировали телефон. Повторные испытания показали, что iPhone 11 Pro является безопасным. Проблема заключалась в том, что лаборатория проводила проверку в условиях, которые в повседневной жизни не встречаются. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что излучение от устройств не может вызвать серьезное заболевание, но продолжительное воздействие способно нанести определенный вред клеткам. Некоторые исследования также связывали подобный феномен с повышенным риском развития рака головного мозга.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:13

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