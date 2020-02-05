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В МВД не считают нужным дополнительно наказывать за скрученный пробег

В МВД рассказали о мерах в случае выявления скрученного пробега. Чиновники министерства не считают необходимым вводить дополнительное наказание за фальсификацию данных одометра.
В МВД не считают нужным дополнительно наказывать за скрученный пробег

Проблема неправдивых данных о пробеге при продаже бывших в употреблении автомобилей известна давно. При этом такие махинации относятся не только к сфере торговли, но и напрямую влияют на дальнейшую эксплуатацию такой машины. При этом в существующем законодательстве Российской Федерации уже предусмотрены меры воздействия на лиц, искажающих реальную информацию о пройденных машиной километрах. Ранее стало известно, что в Госдуму подан проект закона с пунктом об отдельном дополнительном наказании за скрученный контроллер пробега.

Инициаторы законопроекта предлагают ввести отдельный штраф за подобные действия. В комментариях чиновников МВД говорится, что основные потери от скручивания данных одометра несёт покупатель машины, на безопасность же транспортного средства это практически не влияет. Также данное нарушение не имеет отношения к правоотношениям в сфере дорожного движения. Поэтому, считают в министерстве, для применения дополнительных мер нет причин.

Умысел продавца при нелегальной корректировке информации о пробеге при продаже автомобиля, бывшем в эксплуатации, направлен на получение незаконной выгоды. Эти отношения и обязательства сторон уже регулируются гражданским кодексом. В то же время неисправности машины, действительно влияющие на ее безопасность, выявляются при техосмотре и не зависят от данных одометра.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:33

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