Роскосмос разместил в Сети фото Байкала с метеорологических спутников





Космические устройства «Метеор-М» применяются для глобального изучения атмосферы и подстилающей поверхности Земли. Благодаря спутникам сотрудники Роскосмоса систематически получают гелиогеофизические и гидрометеорологические данные в планетарном масштабе. Зачастую аппараты могут летать на высоте до 1200 км над планетой.На размещенных в Сети снимках можно отчетливо рассмотреть южную часть озера Байкал. Также видно, как формируется лед, который в этом году намного тоньше, чем обычно. В сопровождении к фото корпорация также напомнила, что озеро является самым глубоким на Земле, а его дно на 1167 метров ниже Мирового океана.