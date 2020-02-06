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Роскосмос разместил в Сети фото Байкала с метеорологических спутников

Представители Роскосмоса опубликовали на просторах Сети фото зимнего Байкала, запечатленных с помощью метеорологических спутников. Изображения доступны к просмотру на официальном сайте корпорации.
Роскосмос разместил в Сети фото Байкала с метеорологических спутников

Космические устройства «Метеор-М» применяются для глобального изучения атмосферы и подстилающей поверхности Земли. Благодаря спутникам сотрудники Роскосмоса систематически получают гелиогеофизические и гидрометеорологические данные в планетарном масштабе. Зачастую аппараты могут летать на высоте до 1200 км над планетой.

На размещенных в Сети снимках можно отчетливо рассмотреть южную часть озера Байкал. Также видно, как формируется лед, который в этом году намного тоньше, чем обычно. В сопровождении к фото корпорация также напомнила, что озеро является самым глубоким на Земле, а его дно на 1167 метров ниже Мирового океана.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 01:00

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