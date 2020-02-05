Названы наиболее яркие скандалы за всю историю премии «Оскар»
Накануне вручения премии «Оскар» в 2020 году, которое состоится 9 февраля, журналисты составили перечень наиболее ярких скандалов за всю историю проведения церемонии. Об этом сообщает издание «Слово и Дело».
В 2000 году во время получения премии за лучшую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь» Анджелина Джоли страстно поцеловала в губы своего брата, которому также признавалась в любви. Поцелуй попал в объективы камер, и поклонники раскритиковали актрису за нездоровое проявление родственных чувств.
Во время вручения премии в 2003 году режиссер Майкл Мур, который получил статуэтку за картину «Боулинг для Колумбины», со сцены вместо речи о благодарности выразил свое недовольство политикой тогдашнего президента США Джорджа Буша. Такое поведение режиссера шокировало всех зрителей.
В 2013 году во время выхода на сцену актриса Дженнифер Лоуренс, разнервничавшись, наступила на свое собственное платье. Однако она сумела на сцене пошутить об этом курьезе словами: «Вот я опозорилась-то!»
В 2010 году создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер пришли на вручение премии в женских платьях. Как потом выяснилось, они пребывали под действием наркотических веществ.
На церемонии 2003 года Эдриан Броуди после победы в номинации за лучшую мужскую роль обнял и поцеловал актрису Холли Берри, которая вручала ему статуэтку, чем шокировал ее и всех зрителей. Позже актер признался, что это была шутка.
В 2000 году во время получения премии за лучшую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь» Анджелина Джоли страстно поцеловала в губы своего брата, которому также признавалась в любви. Поцелуй попал в объективы камер, и поклонники раскритиковали актрису за нездоровое проявление родственных чувств.
Во время вручения премии в 2003 году режиссер Майкл Мур, который получил статуэтку за картину «Боулинг для Колумбины», со сцены вместо речи о благодарности выразил свое недовольство политикой тогдашнего президента США Джорджа Буша. Такое поведение режиссера шокировало всех зрителей.
В 2013 году во время выхода на сцену актриса Дженнифер Лоуренс, разнервничавшись, наступила на свое собственное платье. Однако она сумела на сцене пошутить об этом курьезе словами: «Вот я опозорилась-то!»
В 2010 году создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер пришли на вручение премии в женских платьях. Как потом выяснилось, они пребывали под действием наркотических веществ.
На церемонии 2003 года Эдриан Броуди после победы в номинации за лучшую мужскую роль обнял и поцеловал актрису Холли Берри, которая вручала ему статуэтку, чем шокировал ее и всех зрителей. Позже актер признался, что это была шутка.