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Названы наиболее яркие скандалы за всю историю премии «Оскар»

Накануне вручения премии «Оскар» в 2020 году, которое состоится 9 февраля, журналисты составили перечень наиболее ярких скандалов за всю историю проведения церемонии. Об этом сообщает издание «Слово и Дело».
Названы наиболее яркие скандалы за всю историю премии «Оскар»

В 2000 году во время получения премии за лучшую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь» Анджелина Джоли страстно поцеловала в губы своего брата, которому также признавалась в любви. Поцелуй попал в объективы камер, и поклонники раскритиковали актрису за нездоровое проявление родственных чувств.

Во время вручения премии в 2003 году режиссер Майкл Мур, который получил статуэтку за картину «Боулинг для Колумбины», со сцены вместо речи о благодарности выразил свое недовольство политикой тогдашнего президента США Джорджа Буша. Такое поведение режиссера шокировало всех зрителей.

В 2013 году во время выхода на сцену актриса Дженнифер Лоуренс, разнервничавшись, наступила на свое собственное платье. Однако она сумела на сцене пошутить об этом курьезе словами: «Вот я опозорилась-то!»

В 2010 году создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер пришли на вручение премии в женских платьях. Как потом выяснилось, они пребывали под действием наркотических веществ.

На церемонии 2003 года Эдриан Броуди после победы в номинации за лучшую мужскую роль обнял и поцеловал актрису Холли Берри, которая вручала ему статуэтку, чем шокировал ее и всех зрителей. Позже актер признался, что это была шутка.

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Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:28

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