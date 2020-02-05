Александр Кержаков высказался о возможном отстранении России от ЧМ-2022 в Катаре
Александр Кержаков озвучил свое мнение по поводу вероятного отстранения России от ЧМ-2022, который состоится в Катаре. Спортсмен призвал не обращать внимание на слухи и дождаться официального заявления от WADA и ФИФА.
Экс-форвард «Зенита» в беседе с журналистами заявил, что нельзя оценивать возникшие сведения без подтверждения соответствующих сторон. Как сказал Александр Кержаков, ему сложно определить правдивость распространяемых новостей. Пока РФС не получал никаких оповещений по поводу отстранения футбольной команды России от участия в ЧМ-22.
На днях в Twitter-аккаунте арабского телеканала belN Sports появилось сообщение, где говорилось о запрете для РФ принимать участие в чемпионате, который состоится в Катаре. Об этом сообщает издание «НьюИнформ».
Экс-форвард «Зенита» в беседе с журналистами заявил, что нельзя оценивать возникшие сведения без подтверждения соответствующих сторон. Как сказал Александр Кержаков, ему сложно определить правдивость распространяемых новостей. Пока РФС не получал никаких оповещений по поводу отстранения футбольной команды России от участия в ЧМ-22.
На днях в Twitter-аккаунте арабского телеканала belN Sports появилось сообщение, где говорилось о запрете для РФ принимать участие в чемпионате, который состоится в Катаре. Об этом сообщает издание «НьюИнформ».
Спорт
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:49